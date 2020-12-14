شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. رحلة أعضاء جمعية "نجاح الأسرة" لجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

قامت جمعية نجاح الأسرة برحلة إلى جدة في يوم الخميس الموافق ١٠/١٢/٢٠٢٠ واستمرت هذه الرحلة لمدة ثلاثة أيام تكللت بالنجاح والفائدة بقيادة الدكتور عبدالعزيز الدواس رئيس مجلس إدارة جمعية نجاح الأسرة.

وتأتي هذه الرحلة من ضمن الرحلات الدورية التي تقوم بها الجمعية لنشر الوعي وأهداف الجمعية وهي علاج المشاكل النفسية الأُسرية وتعزيز الترابط الأسري، أيضا المساهمة في خفض نسبة الطلاق، بالإضافة لوعي المقبلين على الزواج و المتزوجين بالقضايا الزوجية و الأُسرية وتعزيز القيم الإيجابية لدى المرأة بالمجتمع.

حيث تسعى جمعية نجاح الأسرة بكامل طاقمها وأعضائها نحو الأفضل بتطبيق ورؤية ٢٠٣٠ لتحقيق وجود المرأة بالمجتمع والعمل حيث أن المملكة العربية السعودية رفعت من شأن المرأة باعطائها كامل حقوقها الشرعية في المجتمع العربي والغربي.

والجدير بالذكر فقد تمت زيارة عدد من المواقع المهمة في جده ومنها المتاحف أيضا وجدة القديمة.

وقد تم بنهاية الرحلة تكريم كل من ساند هذه الرحلة وهم أ. غرم الله الغامدي، د. مسفر المليص، أ. عبد الرحمن الغامدي، أ. عائشة الوازب، أ. طارق متبولي، أ. علية القرني، لايف شمال جده تركي الروقي، لايف جده فهد الزهراني، المصور عدنان المطيري، المصورة علياء عبدالله، الممثله جود محمد و سناب الريم.