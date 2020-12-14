انفجار داخل ناقلة نفط بريطانية في ميناء جدة

تعرضت ناقلة نفط بريطانية، لإنفجار بسبب مجهول، خلال تواجدها في ميناء جدة بالسعودية.

وقالت شركة هافنيا للشحن، إن إحدى ناقلات النفط التابعة لها أصيبت من قبل "مصدر خارجي" مجهول مما تسبب باشتعال حريق ووقوع انفجار أثناء تفريغ السفينة في ميناء جدة بالسعودية.

وأوضحت هافنيا في بيان على موقعها الإلكتروني: "أصيبت بي دبليو راين من مصدر خارجي أثناء تفريغها في جدة بالمملكة العربية السعودية، في نحو الساعة 00:40 بالتوقيت المحلي يوم 14 ديسمبر 2020 ، مما تسبب في انفجار وحريق لاحق على متن السفينة".

وأضافت الشركة أن الطاقم أخمد الحريق، ولم يصب أحد بأذى، مضيفةً أن أضرارا لحقت بأجزاء من جسم السفينة. وفق روسيا اليوم

بدورها قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إن انفجارا ضرب سفينة قبالة ميناء جدة السعودي على البحر الأحمر.

وأشارت إلى أن الانفجار وقع أمس الأحد، دون الخوض في التفاصيل، وحثت السفن في المنطقة على توخي الحذر وقالت إن التحقيقات جارية.