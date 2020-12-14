بالفيديو.. تعرُّض ناقلة نفط لـ«ضربة من مصدر خارجي» قبالة ميناء جدة

دون وقوع إصابات بين الطاقم
أعلنت شركة نفطية، عن تعرض إحدى ناقلاتها التي تحمل علم سنغافورة «لضربة من مصدر خارجي» قبالة ميناء جدة، اليوم الإثنين، وفقًا لقناة «العربية».
وذكرت قناة العربية- عبر تويتر- نقلا عن بيان للشركة النفطية، أنه لم تسجل أي إصابات في صفوف طاقم الناقلة، كما استطاع الطاقم إخماد الحريق.
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