مصادر «عاجل» تكشف الخطة الزمنية لاختبارات ونتائج الفصل الدراسي الأول

كشفت مصادر «عاجل» عن أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا بشأن أهمية قياس وتقويم نواتج التعلم والعمل على تحسينها بشكل مستمر بما يتوافق مع تطبيق التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد المتضمن إعادة توزيع درجات أعمال السنة، والاختبارات النهائية لكل مادة دراسية أثناء للفصل الدراسي الأول.

كما كشفت المصادر عن الخطة الزمنية لمتابعة أعمال الاختبارات، وإخراج النتائج في نظام نور للتعليم عن بُعد للفصل الدراسي الأول لعام ١٤٤٢.

وبحسب المصادر فإن الخطة الزمنية تكون كالتالي:

-إعداد جدول الاختبارات لجميع المراحل ويكون زمن التنفيذ ١٤٤٢/٤/٢١ ويكون المسؤول عنها المدرسة وجهة المتابعة وهي مكاتب التعليم وإدارة الاختبارات والقبول.

-الإعلان عن جداول الاختبارات والتأكد من تسليمها للطلبة بالطريقة المناسبة بتاريخ 22/ 4 / ١٤٤٢، وتكون من مسؤولية المدرسة وجهة المتابعة هي مكاتب التعليم وإدارة الاختبارات والقبول.

-إعداد أسئلة الاختبارات من قبل المعلمين قبل الاختبارات بوقت كاف وتكون يوم الأحد ٢١/ 4 /١٤٤٢، وتكون من مسؤولية المدرسة وبمتابعة مكاتب التعليم.

-بدء اختبارات الجانب الشفهي لمادة اللغة العربية للمرحلتين المتوسطة والابتدائية من الصف الثالث إلى السادس بتاريخ 28/ 4 /1٤٤٢.

-بدء اختبارات الجانب العملي / الشفهي للمواد التي لها جانبين للمرحلتين المتوسطة والثانوية بتاريخ 28/ 4/ ١٤٤٢.

-الانتهاء من إدخال الفترتين التقويميين الأولى والثانية للصفين الأول والثاني ابتدائي واعتماد المهارات وتسليم نتيجة الفصل الدراسي الاول بتاريخ 2/ 5/ ١٤٤٢.

-بداية الاختبارات التحريرية للفصل الدراسي الأول لجميع المراحل بتاريخ 5/ 5/ ١٤٤٢.

-إدخال درجات الاختبار أولا بأول بتاريخ 5/ 5/ ١٤٤٢.

-إغلاق الدرجات في نظام نور للمرحلة الابتدائية من الصف الثالث الى الصف السادس وإعلان النتايج بتاريخ 16/ 5/ ١٤٤٢.

-إغلاق الدرجات في نظام نور للمرحلتين المتوسطة والثانوية بتاريخ 16/ 5 / ١٤٤٢.

-إعلان جداول الاختبارات للطلاب المتغيبين بعذر عن اختبارات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية من الصف الثالث إلى السادس والمرحلتين المتوسطة والثانوية بتاريخ 16 / 5/ ١٤٤٢.

-بدء اختبارات الطلاب المتغيبين بعذر عن اختبارات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية من الصف الثالث إلى السادس والمرحلة الثانويه والمتوسطة بتاريخ 4 / 6 / ١٤٤٢.

-آخر موعد لاستلام طلبات التعديل على درجات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل بتاريخ 15 / 6 / ١٤٤٢.

- الانتهاء من إدخال درجات الطلاب المتغيبين بعذر عن اختبارات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية من الصف الثالث إلى السادس والمرحلة المتوسطة والثانوية بتاريخ 22 / 6 / ١٤٤٢.