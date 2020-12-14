برعاية أمير المدينة المنورة.. «النقل» تضع حجر أساس طريق منتزه البيضاء

وضعت وزارة النقل حجر الأساس لمشروع طريق منتزه البيضاء المرحلة الأولى والثانية والبالغ طوله 14.8 كم، وذلك برعاية الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وبحضور وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر.

ويعد منتزه البيضاء البري أحد أهم المواقع السياحية بالمدينة المنورة التي تستهوي المتنزهين والأهالي والزوار، لما يمتلكه من مقومات للسياحة، ولكون الطريق المؤدي إليه حالياً هو طريق زراعي مفرد به كثير من عوائق الممتلكات والمزارع على جانبيه، وتسبب ذلك في ازدحامات مرورية تعيق سهولة الوصول للمتنزه، فقد باشرت الوزارة اعتماد طريق مزدوج يؤدي إلى المنتزه، وذلك عبر استخدام طريق متفرع من طريق المدينة المنورة تبوك المزدوج، حيث سيسهم بسرعة وسهولة الوصول للمنتزه.

يهدف المشروع لتحسين البنية التحتية للطرق بمنطقة المدينة المنورة، وتسهيل تنقل زوار منتزه البيضاء البري، وخدمة الوجهات السياحية والترفيهية بالمدينة المنورة، بالإضافة إلى تقليل الازدحامات المرورية على طريق الخليل/ البيضاء.

يذكر أن المرحلة الثالثة للمشروع تحت التعميد، ويعد المشروع ضمن أولويات الوزارة في المنطقة للعام المقبل.

وتحرص وزارة النقل على إنجاز المشروعات التنموية التي تهدف إلى خدمة أهالي المنطقة، كما تحرص على استمرار إنجاز كل المشروعات وفق الخطة التشغيلية المعتمدة، وذلك للمساهمة في تعزيز كفاءة التشغيل والأداء، وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، للارتقاء بمستوى السلامة والجودة على الطرق.