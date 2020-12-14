منذ 46 عامًا.. السعودية تبدأ بث برامجها التليفزيونية عبر الأقمار الصناعية

في مثل هذا اليوم منذ 46 عاما (14 ديسمبر 1974م) افتتحت وزارة الإعلام الاتصال التليفزيوني المباشر عن طريق الأقمار الصناعية.

وذكرت دارة الملك عبد العزيز- عبر تويتر- أنه في ١٤ ديسمبر ١٩٧٤م، افتتحت وزارة الإعلام، الاتصال التليفزيوني المباشر عبر المحطة الأرضية للأقمار الصناعية في جدة.

وأضافت الدارة، أن الاتصال التليفزيوني عبر الأقمار الصناعية كان يهدف لبث واستقبال البرامج التليفزيونية من المملكة الى العالم الخارجي وبالعكس.

وأشارت دارة الملك عبد العزيز، أنه وفقًا لجريدة أم القرى في عددها رقم (2555)، فإن أول بث مباشر بين المملكة العربية السعودية ودولة خارجية، كان مع الأردن.

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