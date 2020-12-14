تنبيهات الأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة على بعض مناطق المملكة

مصحوبة بتدنّ في مدى الرؤية
توقَّع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية وهبوب رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية؛ وذلك خلال الساعات المقبلة، على بعض مناطق المملكة.
وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إن مناطق مكة المكرمة «العاصمة المقدسة، بحرة، جدة، خليص، رابغ، القنفذة، الليث، الجموم، أضم، الخرمة، رنية، الموية، تربة»، والمدينة المنورة «العلا، العيص، وادي الفرع، بدر، ينبع، الحناكية، المهد، خيبر»، وتبوك «البدع، الوجه، أملج، حقل، ضباء، تبوك، تيماء» تشهد رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.
ونفس الحالة المناخية تمر بها مناطق الحدود الشمالية «العويقيلة، رفحاء، طريف، عرعر» والجوف «دومة الجندل، القريات، سكاكا، طبرجل»، وحائل «الحائط، السليمي، الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء، حائل، سميراء، موقق».
أما مواقع «البدع، الوجه، أملج، ضباء، تبوك، تيماء» بمنطقة تبوك، فتشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.
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