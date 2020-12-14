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الحياة الفطرية يعلق على افتراس الضواري لإحدى ظباء الريم في متنزه مرات
متابعات الخليج 365 - الرياض
علق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل حول تعرض إحدى ظباء الريم في متنزه مرات الوطني للافتراس من قبل الضواري.
وقال المركز، في بيان له: “إشارة إلى ما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي لتعرض إحدى ظباء الريم المُطلقة حديثاً في متنزه مرات الوطني للافتراس من قبل الضواري بالمنطقة، يود المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الإفادة بأنه يعمل حالياً مع إدارة المنتزه لدعم سياج الحماية وتوفير بيئة آمنة للظباء المطلقة”.
وأوضح المركز إلى أن عمليات التأقلم للحيوانات الفطرية المطلقة في مواقع الإطلاق الجديدة تستغرق بعض الوقت ويترتب عليها بعض النقص في أفراد القطيع إلى حين تسجيل أولى الولادات البرية والتي تعتبر مؤشراً مهما لنجاح عمليات الإطلاق.
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