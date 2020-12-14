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ارتفاع أسعار النفط وبرنت عند 50.32 دولار للبرميل
متابعات الخليج 365 - متابعة
سجلت أسعار النفط اليوم، الاثنين، ارتفاع قبل صدور تقرير “أوبك” الشهري.
وصعدت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم فبراير بنحو 0.7% إلى 50.32 دولار للبرميل في تمام الساعة 09:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.
كما صعدت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم يناير بنسبة 0.6% عند 46.85 دولار للبرميل.
ويأمل المستثمرون أن تسهم بدء عمليات التطعيم ضد فيروس “كورونا” في دول العالم في خفض التداعيات الاقتصادية للأزمة الراهنة وانتعاش الطلب على الخام.
كما تتجه الأنظار إلى اجتماع اللجنة الوزارية لمجموعة “أوبك+” الذي من المقرر انعقاده في السادس عشر من ديسمبر، في حين تجتمع المجموعة في الرابع من يناير لتقييم وضع السوق بعد زيادة الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يومياً بدءاً من 2021.
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