شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. رصد قائدي شاحنتين يسيران بطريقة متهورة على إحدى طرق الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شهدت إحدى الطرق في الرياض قيادة متهورة لسائقين يقودان شاحنتين دون الاهتمام بحياة مرتادي الطريق.

وأظهر مقطع فيديو الشاحنتين وهما يسيران بسرعة ويضايقان بعضهم البعض، الأمر الذى جعل السائقين لا ينتبهان للمطب الصناعي الذى وضع في الطريق.

وانتهى الموقف بتوقف الشاحنتين وذهاب كل واحدة منهما في اتجاه مخالف عن الآخر، فيما طالب متداولو الفيديو بضرورة القبض عليهم ومحاسبتهم.