شكرا لمتابعة خبر عن متهم في قضية نصب واحتيال يطالب بإثبات إعساره بعد 11 سنة سجن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

طالب متهم في قضية نصب واحتيال أطلق سرحه مؤخرا، بإثبات إعساره بعد حبسه لمدة 11 عام.

وتقدم المدعي عليه والمعروف إعلاميًا بـ " هامور قروض المعلمات والطبيبات " بدعوى يطلب فيها إثبات إعساره، قال فيها إن الخسارة التي تكبدها وذهبت بأموال الدائنين حصلت بسبب تقلبات السوق.

وأرجع ديون المدعين إلى عمله في تجارة الأجهزة الكهربائية بالتقسيط والتجزئة وسداد القروض بمنتجات استهلاكية، وتعرضت تجارته للخسارة لأسباب خارجة عن إرادته، متهماً الدائنين بعدم مراعاة ذلك.

وأوضح أنه يعول أسرة تضم 7 بنات وأبناء وزوجة، وأن حبسه يعرّض أسرته لمحنة العوز وذل الاحتياج لحبس عائلهم.