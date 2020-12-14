السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 718 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن كوريا الجنوبية سجلت 718 إصابة جديدة بفيروس

وأبلغت البلاد عن 7 حالات وفاة جديدة خلال يوم أمس لتصل حصيلة الوفيات إلى 587.

// انتهى //

04:14ت م

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سيئول 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن كوريا الجنوبية سجلت 718 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 43,484.وأبلغت البلاد عن 7 حالات وفاة جديدة خلال يوم أمس لتصل حصيلة الوفيات إلى 587.// انتهى //04:14ت م0192

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