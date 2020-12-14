شكرا لمتابعة خبر عن الجهني يكشف موعد بداية الأمطار على مكة وجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): توقع الباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني، أن تبدأ الحالة الممطرة آخر ساعات اليوم الاثنين ونهار الثلاثاء. توقع الباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني، أن تبدأ الحالة الممطرة آخر ساعات اليوم الاثنين ونهار الثلاثاء. وأوضح الجهني أن الحالة ستصل إلى سواحل منطقة مكة المكرمة، وجدة وماحولها فجر وصباح الأربعاء، مشيرًا إلى أن الأفضلية لسواحل تبوك والمدينة.

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