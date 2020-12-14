شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..مصري يتقن اللهجة القصيمية: " ما اقدر أعبر بالمصري وسأتزوج سعودية " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):ظهر شاب مصري مولود في محافظة البدائع في منطقة القصيم، وهو يتحدث باللهجة القصيمية بطلاقة.
وأوضح الشاب أنه لم يذهب إلى مصر منذ ولادته، ولا يستطيع التحدث إلا باللهجة القصيمية، ولا يتقن أي كلمات مصرية، كما أنه لا يرتدي سوى الثوب.
وعن سؤاله عن الزواج من مصر، أوضح أنه عقد خطبته على فتاة سعودية ومن المقرر أن يتم زواجه عليها قريبًا، مؤكدًا عدم وجود أي نية لتركه المملكة.
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