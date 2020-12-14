السعودية اليوم / الجيش النيجيري يواصل البحث عن مئات التلاميذ اختطفتهم بوكوحرام



أبوجا 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020م واس

يواصل الجيش النيجيري البحث عن مئات التلاميذ اختطفتهم عناصر مسلحة، يشتبه في انتمائها لجماعة بوكوحرام، مساء الجمعة بمحافظ "كاتسينا" شمالي البلاد.

وأكد حاكم منطقة كاتسينا "أمينو ماساري" في تصريح له أن المدرسة تحوي 839 تلميذا، ما يزال 333 منهم في عداد المفقودين، مضيفا أن الجيش لا يدخر جهودا في سبيل العثور على هؤلاء المفقودين.

وقد أدان أمس الرئيس النيجيري محمد بخاري الهجوم، واصفًا منفذيه بالجبناء، مضيفا أنه استهدف أطفالا أبرياء، متعهدا بتعزيز الأمن في المدارس، كما دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" في بيان لها اليوم مختطفي التلاميذ إلى إطلاق سراحهم دون شروط.

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