السعودية اليوم / دول القارة الأفريقية تسجل 18143 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أديس أبابا 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واس

أفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن دول القارة الأفريقية سجلت 18 ألفا و 143 إصابة جديدة بفيروس

وأضاف المركز في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بدول القارة الأفريقية بلغ مليونين و 361 ألفا و 271 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 55 ألفًا و 989 وفاة.

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03:13ت م

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أديس أبابا 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واسأفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن دول القارة الأفريقية سجلت 18 ألفا و 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و320 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية .وأضاف المركز في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بدول القارة الأفريقية بلغ مليونين و 361 ألفا و 271 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 55 ألفًا و 989 وفاة.// انتهى //03:13ت م0188

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