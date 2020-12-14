السعودية اليوم / وفاة رئيس وزراء إسواتيني بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا



لوبامبا 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت حكومة مملكة إسواتيني ( سوازيلاند سابقا ) اليوم وفاة رئيس الوزراء أمبروز دلاميني عن عمر يناهز 52 عاما عقب دخوله المستشفى في جنوب أفريقيا المجاورة بعد أن ثبتت إصابته بفيروس

وقال نائب رئيس الوزراء ثيمبا ماسوكو في بيان "لقد أمر أصحاب الجلالة بإبلاغ الشعب بوفاة رئيس الوزراء أمبروز ماندفولو دلاميني الحزينة والمفاجئة. وقد توفي دولته بعد ظهر اليوم وهو تحت الرعاية الطبية في مستشفى بجنوب أفريقيا".

وتقع مملكة إسواتيني في جنوب القارة الأفريقية وتحيط بها جنوب أفريقيا من الشمال والجنوب والغرب وموزمبيق من الشرق.

// انتهى //

03:12ت م

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لوبامبا 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واسأعلنت حكومة مملكة إسواتيني ( سوازيلاند سابقا ) اليوم وفاة رئيس الوزراء أمبروز دلاميني عن عمر يناهز 52 عاما عقب دخوله المستشفى في جنوب أفريقيا المجاورة بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا قبل أربعة أسابيعوقال نائب رئيس الوزراء ثيمبا ماسوكو في بيان "لقد أمر أصحاب الجلالة بإبلاغ الشعب بوفاة رئيس الوزراء أمبروز ماندفولو دلاميني الحزينة والمفاجئة. وقد توفي دولته بعد ظهر اليوم وهو تحت الرعاية الطبية في مستشفى بجنوب أفريقيا".وتقع مملكة إسواتيني في جنوب القارة الأفريقية وتحيط بها جنوب أفريقيا من الشمال والجنوب والغرب وموزمبيق من الشرق.// انتهى //03:12ت م0187

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