السعودية اليوم / مصر تسجل 486 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واس

سجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 486 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 121575 حالة من ضمنهم 104875 حالة تم شفاؤها، و 6920 حالة وفاة.

//انتهى//

03:07ت م

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القاهرة 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واسسجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 486 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19) ووفاة 22 حالة جديدة.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 121575 حالة من ضمنهم 104875 حالة تم شفاؤها، و 6920 حالة وفاة.//انتهى//03:07ت م0185

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