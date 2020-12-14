السعودية اليوم / فرنسا تسجل 11533 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



باريس 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واس

سجلت فرنسا 11533 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الفرنسية في بيان اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت بذلك إلى 2376852 حالة، كما سجلت 150 وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات في فرنسا 57911 حالة.

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02:01ت م

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باريس 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واسسجلت فرنسا 11533 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة الفرنسية في بيان اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت بذلك إلى 2376852 حالة، كما سجلت 150 وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات في فرنسا 57911 حالة.// انتهى //02:01ت م0181

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