السعودية اليوم / تونس تسجل 968 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واس

سجلت تونس 968 إصابة جديدة و 58 حالة وفاة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 111,361 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 3,8974 وفاة.

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تونس 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واسسجلت تونس 968 إصابة جديدة و 58 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 111,361 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 3,8974 وفاة.// انتهى //00:53ت م0180

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