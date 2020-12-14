السعودية اليوم / هولندا تسجل 9924 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أمستردام 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واس

سجلت هولندا خلال الساعات الـ24 الماضية، 29 حالة وفاة و 9924 إصابة جديدة بفيروس

وأشار المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 10048 حالة وفاة و613819 إصابةً.

// انتهى //

23:31ت م

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أمستردام 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واسسجلت هولندا خلال الساعات الـ24 الماضية، 29 حالة وفاة و 9924 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأشار المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 10048 حالة وفاة و613819 إصابةً.// انتهى //23:31ت م0178

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