شكرا لقرائتكم خبر عن 72 ساعة أمطار رعدية وغزيرة على الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

تتأثر أجواء المنطقة الشرقية بدءا من غد الثلاثاء، بالمنخفض الإفريقي القادم من الغرب باتجاه المملكة ودول الخليج، والمصحوب بأمطار من متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة وأتربة وتساقط للثلوج، بعدد من محافظات المنطقة.

وأوضح نائب المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد نواف الشريف، لـ ”الخليج 365”، أن المنطقة تتأثر بالتقلبات الجوية خلال الأسبوع الجاري، مشيرا إلى تأثر شمال الشرقية «حفر الباطن والنعيرية وقرية العليا والخفجي»، يومي الثلاثاء والأربعاء، وذلك من خلال أمطار تصل إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وتساقط للبرد، فيما تتأثر الدمام والجبيل والقطيف والخبر يومي الأربعاء والخميس بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة، داعيا إلى متابعة أحوال الطقس من المصادر الرسمية المتمثلة في المركز الوطني للأرصاد والنظام الآلي للإنذار المبكر.

من جانبه، أوضح مدير إدارة الأرصاد بدولة الكويت سابقا محمد جوهر لـ ”الخليج 365” أن المملكة ودول الخليج تمر حاليا بالمرتفع الجوي الأوروبي والمسبب لنوع من الاستقرار في الطقس مع رياح شمالية غربية من خفيفة إلى معتدلة تصل إلى أقل من 30 كيلومترا في الساعة، مع درجات حرارة معتدلة تتراوح في حدود الـ20 درجة مئوية في النهار وتنخفض درجات الحرارة في الليل إلى دون الـ 10 درجات، وهذا الاستقرار يستمر حتى يوم الثلاثاء، فيما يبدأ بعد ذلك المنخفض الإفريقي بالوصول إلى وسط المملكة مصحوبا برياح جنوبية شرقية تتجاوز الـ 30 كيلومترا في الساعة مع ظهور تشكيلات من الغيوم.

وأضاف أن المنطقة الشرقية تتأثر بالغيوم مع فرص هطول أمطار مع أجواء غائمة إلى غائمة جزئيا، وذلك في يومي الأربعاء والخميس، ويعود الاستقرار للأجواء يومي الجمعة والسبت.

من جهتها حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من استمرار هطول الأمطار الرعدية ابتداء من اليوم الإثنين وحتى يوم الخميس القادم على أجزاء من المنطقة الشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك وحائل والجوف والحدود الشمالية، وذلك بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر منطقة (الرياض والقصيم) بأمطار متوسطة ورياح نشطة.

وبين أستاذ الطقس والمناخ بجامعة الملك عبدالعزيز د. مازن إبراهيم عسيري، أن أجواء المملكة ستمر بحالة من عدم الاستقرار ابتداء من يوم الثلاثاء، وتشهد مناطق السواحل الغربية وأجزاء من مناطق شمال غرب المملكة وكذلك أجزاء من المناطق الشمالية أمطارا تتراوح من خفيفة إلى متوسطة ومن المتوقع أيضا هطول أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من المناطق الشمالية الشرقية يوم الأربعاء وتعود الأجواء إلى حالة الاستقرار يوم الخميس.