شكرا لقرائتكم خبر عن 13 عيادة أسنان «ممتدة الدوام» بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

خصصت صحة المدينة المنورة «13» عيادة لطب الأسنان للعمل بنظام الدوام الممتد، وذلك من 4 عصرا -11 مساء في كل من المدينة المنورة وينبع.

وتوزعت العيادات بواقع 10 في مجمع عيادات طب الأسنان في الهجرة، و3 في مراكز الرعاية الصحية الأولية.. اثنتان منها في ينبع في مركز صحي البندر، ومركز صحي العصيلي، وواحدة في المدينة المنورة في «مركز صحي الهجرة». وأبانت صحة المدينة المنورة أنها تسعى من خلال تلك المبادرة لزيادة الطاقة الاستيعابية لمراجعي عيادات طب الأسنان والتخفيف من الازدحام ولإتاحة أوقات إضافية تناسب المراجعين.

وأشارت إلى أنه يمكن للمستفيدين الحصول على الخدمة من خلال حجز موعد عن طريق تطبيق موعد والتوجه في الحالات الطارئة مباشرة إلى عيادات طب الأسنان.