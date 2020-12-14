شكرا لقرائتكم خبر عن 6802 جولة تفتيشية على منشآت مكة التجارية والان نبدء بالتفاصيل

أسفرت الجولات التفتيشية التي نفّذها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة، على 6802 منشأة تجارية عن ضبط 1597 مخالفة خلال الأسبوع الماضي. وشملت الجولات التفتيشية محافظات جدة، بواقع 2951 جولة ضُبطت خلالها 805 مخالفات، والطائف 1287 جولة ضُبطت خلالها 453 مخالفة، والعاصمة المقدسة 2067 جولة ضُبطت خلالها 274 مخالفة، والقنفذة 497 جولة ضُبطت خلالها 65 مخالفة. وتأتي الجولات للتأكد من التزام المحال التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والضوابط التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.

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