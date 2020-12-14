شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يخفف آلام المرضى في الخوخة والان نبدء بالتفاصيل

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة تقديم خدماتها العلاجية خلال الشهر الماضي.

وراجع العيادات في الفترة من 1 حتى 30 نوفمبر 2020م، في قسم الرعاية التكاملية 10.785 مستفيدا، وعيادة الصحة الإنجابية 1.415 شخصا، وعيادة التغذية العلاجية 1.401 شخص، وعيادة الجراحة والتضميد 1.827 فردا، وعيادة الولادة 115 حالة، وقسم الإحالة الطبية 34 مستفيدا، وقسم التوعية والتثقيف 2.301 شخص، وقسم المصابين بالأوبئة 3.721 فردا.

كما أجرى الفحص المخبري لـ 13.450 مريضا، وصرفت الأدوية لـ 19.088 مريضا، وقسم نقل الدم 70 فردا، وقسم تخطيط القلب 13 مراجعا.