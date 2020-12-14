شكرا لقرائتكم خبر عن 1819 حقيبة شتوية للأسر الأكثر احتياجا بباكستان والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 1819 حقيبة شتوية تتضمن البطانيات والسترات والكنزات والأطقم الشتوية والشالات النسوية للأسر والأفراد الأكثر احتياجا في باكستان. وجرى توزيع 810 حقائب في منطقة شانقلا و1.009 حقائب في منطقة شترال، استفاد من إجمالي التوزيع 10.914 فردا. يأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 22.550 كسوة شتاء للمحتاجين بالمناطق الأكثر برودة في باكستان.

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