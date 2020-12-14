شكرا لقرائتكم خبر عن ضخ 6.8 مليون لتر مياه في خزانات حجة والان نبدء بالتفاصيل

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الشهر الماضي، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة اليمنية. وجرى خلال الفترة من 1- 30 نوفمبر 2020، ضخ 6 ملايين و806 آلاف لتر مياه بالخزانات، منها 4 ملايين و822 ألف لتر من مياه الاستخدام، ومليون و984 ألف لتر من المياه الصحية، استفاد منها 6320 فَرْدًا.

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