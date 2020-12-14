شكرا لقرائتكم خبر عن «نبض السعودية» يعالج قلوب 28 يمنيا بالمكلا والان نبدء بالتفاصيل

أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، حملته الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة للبالغين في مدينة المكلا بمشاركة عدد من أطباء القلب بالمملكة، وذلك ضمن برنامج «نبض السعودية» التطوعي لأمراض وجراحات القلب بمحافظة حضرموت.

وأجرى الفريق الطبي للمركز في اليوم الأول 28 عملية جراحية، منها 23 قسطرة قلب و5 عمليات قلب مفتوح دون حدوث مضاعفات.

ويهدف برنامج «نبض السعودية» إلى إجراء ما يقارب 2940 جراحة في مجالي القلب المفتوح والقسطرة، يستفيد منها الأسر والأفراد من ذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون تغطية تكاليف العلاج بالمستشفيات اليمنية، ويأتي ذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الطبي في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

من جهة أخرى دشن بمحافظة حضرموت اليمنية مشروعان نفذهما البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن للدفع قدما بالتنمية في المحافظة، تلبية لاحتياج الأهالي في قطاعي التعليم والثروة السمكية، بمديريات «المكلا، وبروم ميفع، والشحر، وشحير، والديس الشرقية، والريدة وقصيعر».

وتم التدشين بحضور محافظ حضرموت اللواء ركن فرج البحسني، وتضمن توزيع 100 قارب صيد مزودة بمحركات حديثة قدرة كل منها 40 حصانا، بهدف تقديم دعم وحلول نوعية تسهم في تمكين الصيادين المحليين الذين يعانون من صعوبة حركة القوارب الصغيرة في مواسم الرياح، وتعويضهم عن القوارب التي حطمتها الأعاصير المدارية التي تواجهها المحافظة، بما يعود بالنفع على 3000 مستفيد ومستفيدة.

وتأتي الدفعة من القوارب كرابع دفعة من قوارب الصيد المطورة التي وزعها البرنامج في المحافظات اليمنية، بعد توزيعه للقوارب في المهرة، وسقطرى، وشبوة، بطلب من السلطة المحلية عقب زيارة ميدانية للبرنامج.

وفي ذات السياق يدشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اليوم العمل لإنشاء مدرسة في مديرية المكلا، من خلال وضع حجر الأساس، بحضور وكيل وزارة التربية مدير مكتب وزارة التربية والتعليم جمال سالم عبدون، ستنفذ وفق مواصفات ومقاييس نموذجية، وتحتوي على 9 فصول، مجهزة بكامل أثاثها المدرسي ومعداتها التعليمية، سعيا إلى تهيئة بيئة تعليمية محفزة لطلاب وطالبات المحافظة، إضافة إلى مرافق تعليمية متنوعة، تقدم 330 فرصة للتعليم والتعلم.

وتعد المشروعات جزءا من إنجازات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمحافظة حضرموت، التي نفذ فيها البرنامج السعودي عدة مشاريع تنموية، منها إنشاء مدرستين نموذجيتين، وتوزيع 6 صهاريج لنقل المياه، ودعم المراكز الصحية بـ 5 عربات إسعاف مجهزة بالكامل، جنبا إلى دعم مطار سيئون بعربة طوارئ ومعدات إسعافية.

نفذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أكثر من 193 مشروعا ومبادرة في 7 قطاعات أساسية في اليمن، وهي التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء القدرات الحكومية، ويتبنى البرنامج أفضل ممارسات التنمية والإعمار والريادة الفكرية بمجال التنمية المستدامة في اليمن، تعزيزا للعلاقة التاريخية والثقافية والاقتصادية التي تربط بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية.