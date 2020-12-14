شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج 500 حافظ وحافظة للقرآن الكريم بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

ثمَّن محافظ الجبيل عبدالله العسكر حملة «وقفة وفاء»، التي أطلقتها الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الجبيل، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، مؤكدا أن العمل المؤسسي يتطلب التوجه نحو التكامل بين القطاعات الحكومية والخيرية لتحقيق أعلى قدر من الفاعلية وتوحيد الجهود لتقديم خدمات تلبي احتياجات المستفيدين ويفيد المجتمع.

وأشاد بما تقوم به الجمعية من جهد مجتمعي لإصلاح أبنائها على المنهج الصحيح والهدي القويم، الذي أثمر عن تخريج 500 حافظ وحافظة.

وقال رئيس الجمعية الشيخ خالد الجبر أن الجمعية أطلقت حملة بعنوان «وقفة» بهدف شكر الداعمين والمساهمين في برنامج الاستقطاع الشهري في العديد من الجهات، مشيدا بمساهماتهم.

وفي نهاية اللقاء، قدمت الجمعية هدية لمحافظ الجبيل تقديرا لجهوده ودعمه لبرامجها.