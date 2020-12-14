شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج 500 حافظ وحافظة للقرآن الكريم بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل
وأشاد بما تقوم به الجمعية من جهد مجتمعي لإصلاح أبنائها على المنهج الصحيح والهدي القويم، الذي أثمر عن تخريج 500 حافظ وحافظة.
وقال رئيس الجمعية الشيخ خالد الجبر أن الجمعية أطلقت حملة بعنوان «وقفة» بهدف شكر الداعمين والمساهمين في برنامج الاستقطاع الشهري في العديد من الجهات، مشيدا بمساهماتهم.
وفي نهاية اللقاء، قدمت الجمعية هدية لمحافظ الجبيل تقديرا لجهوده ودعمه لبرامجها.
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