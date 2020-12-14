شكرا لقرائتكم خبر عن «غزلان» ومعارض أسر منتجة بمتنزه الأحساء الوطني والان نبدء بالتفاصيل
وقال «الهتلان»، تعليقا على ما نشرته ”الخليج 365” في عددها أمس، بعنوان: «متنزه الأحساء الوطني.. 10 أزمات تخنق رئة المحافظة»، أنه جرى تخصيص جزء من مساحة المنتزه للمستثمرين، فضلا عن عمل تصاريح للأسر المنتجة بعد توفر الاشتراطات الصحية دون مقابل لإقامة بعض الخدمات داخل المتنزه.
وأكد الاهتمام بالشراكة المجتمعية مع وزارة الصحة وإدارة التعليم والجمعيات الخيرية والفرق التطوعية، مشيرا إلى تنفيذ حملات وفعاليات ومبادرات عديدة داخل المنتزه.
ولفت «الهتلان» إلى أن جهود المتنزه «فردية» من قبل الإدارة، دون دعم من وزارة البيئة والمياه والزراعة، مشيرا إلى اهتمام المتنزه بالصيانة الدورية، وإصلاح المعدات، فضلا عن صيانة ألعاب الأطفال التي يصل عمرها إلى 30 سنة.
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