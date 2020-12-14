شكرا لقرائتكم خبر عن رفع كفاءة مهندسي المشاريع البلدية بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

نظمت إدارة رفع كفاءة المشاريع ببلدية محافظة القطيف «تواصل»، دورة «هندسة المواد وإدارة المشاريع». وتهدف المبادرة للارتقاء بأداء المهندسين في إدارة المشاريع البلدية والإشراف عليها وتحقيق الجودة في الأعمال. يأتي ذلك ضمن سلسلة الدورات التي تنظمها الإدارة، لرفع كفاءة الإمكانات البشرية والفنية والتنظيمية، وأنظمة تنفيذ المشروعات وإدارة المرافق بكفاءة وفعالية.

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