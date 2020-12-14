شكرا لقرائتكم خبر عن 70 شتلة تزين حديقة المباركية ببصيرة الهفوف والان نبدء بالتفاصيل
وبيّن مسؤول المركز الإعلامي للمبادرة عبدالله الياسين، أنه تمت زراعة 70 شتلة في حديقة المباركية، مشيرًا إلى تشجير 3 حدائق بيضاء قريبًا، وهي حديقة السلمانية الجنوبية، وحديقة حي محاسن، وحديقة حي الراشدية.
وخلال حملة تشجير، جرى إطلاق مبادرة «شجرتي» والتي تستهدف مشاركة الأطفال في تشجير حدائقهم المستقبلية، وتعزيز الثقافة البيئية لديهم.
يُذكر أن المبادرة تستهدف تشجير الحدائق البيضاء في المخططات السكنية «أراض مخصصة لحدائق ولم تزرع بعد»، والتي تكون بالقرب من مساجد بالتنسيق مع أهالي الحي لرعايتها، وتُسقى من المساجد القريبة منها، وذلك بالاستفادة من مياه الوضوء «المياه الرمادية»، حسب خطة وزارة الأوقاف.
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