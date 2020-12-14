شكرا لقرائتكم خبر عن 374 جولة رقابية تكشف 3 مخالفات لـ «تدابير كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

سجلت أمانة المنطقة الشرقية، 3 مخالفات، يوم أمس الأول، في 374 جولة رقابية صحية نفذتها الأمانة، و3 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، ضمنها مخالفتان خاصتان بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، ومخالفة واحدة للتكدس في الأسواق المركزية. وانتهت الأمانة من غسل وتعقيم وتطهير 713 موقعا، بمشاركة 453 فردا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، باستخدام 142893 لترا من كمية المعقمات والمطهرات، وتم رفع 7525 طنا من النفايات، وإزالة 4349 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، وذلك بمشاركة 9387 فردا من الكوادر البشرية بالنظافة. وتواصل الأمانة متابعة الأسواق والمراكز التجارية وأسواق النفع العام بالمنطقة، وتكثف جولاتها الرقابية، لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة بما يتماشى مع البروتوكولات الصحية والبلدية، بتعاون المواطنين من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات في سياق ذلك بالتواصل مع مركز البلاغات «940».

كانت هذه تفاصيل خبر 374 جولة رقابية تكشف 3 مخالفات

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