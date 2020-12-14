شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد ممرات المشاة بتقاطعات «صفوى» والان نبدء بالتفاصيل

واصلت بلدية صفوى أعمال رسم ودهان وتحديد ممرات المشاة في التقاطعات والشوارع، وذلك ضمن برنامج جودة الحياة وأنسنة المدن. وشملت الأعمال المسارات والمنحدرات والمعابر والمواقف وإشارات المشاة التفاعلية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ضمن مبادرة أنسنة المدن التي تهدف لتحسين جودة الحياة في المدن وفقا لرؤية المملكة 2030.

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