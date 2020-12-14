شكرا لقرائتكم خبر عن تتويج استشاري سعودي بجائزة الشيخ حمدان بن راشد للعلوم الطبية والان نبدء بالتفاصيل
وذكر «العتيبي»، أن الجائزة تعزز الدور الهام الذي يقوم به الطبيب السعودي في مختلف التخصصات لما تشكله من أهمية كبرى في الدعم المتواصل من حكومة خادم الحرمين الشريفين للقطاع الصحي بشكل عام، ما يؤكد أننا كأطباء سعوديين ليس لنا أفق ولا حدود بل نتعدى ذلك لنصل إلى أقاصي البلدان، منوها بسلسلة الإنجازات التي حققتها جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ومستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر وكلية الطب.
وأضاف أنه من خلال الرحلات المتواصلة في المسيرة الطبية، خاض غمار التطوع والعمل في بقاع العالم، وتطوع كجراح متطوع لرحلات جراحية داخل المملكة وخارجها منها في دول الخليج والسودان وسيراليون وجزر القمر وزنجبار دون مقابل بمعدل رحلتين في السنة.
يذكر أن «العتيبي» يعد أول جراح في الشرق الأوسط يقوم بجراحة الكلى بالمناظير وتم تكريمه ضمن الشخصيات الطبية المتميزة في العالم العربي.
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