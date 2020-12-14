شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الأنقاض من أحياء جوف بني هاجر والان نبدء بالتفاصيل
وكثّف مراقبو البلدية جولاتهم الميدانية، على منشآت الصحة العامة، والمنشآت التجارية؛ للتأكد من تطبيقها كل الاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد- 19»، ومنها ارتداء العاملين الكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتوفير المعقمات والمطهرات، إضافةً إلى قياس درجات حرارة العاملين، والمتسوقين.
وكانت بلدية جوف بني هاجر، قد واصلت أعمال الرش الضبابي في الأحياء السكنية، وذلك ضمن جهودها الوقائية والاحترازية اللازمة؛ للحد من انتشار «كورونا».
كانت هذه تفاصيل خبر رفع الأنقاض من أحياء جوف بني هاجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.