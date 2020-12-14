شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الأنقاض من أحياء جوف بني هاجر والان نبدء بالتفاصيل

واصلت بلدية جوف بني هاجر أعمالها في إزالة المخلفات والأنقاض في الأحياء السكنية، وذلك ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري، ومعالجة التشوه البصري.

وكثّف مراقبو البلدية جولاتهم الميدانية، على منشآت الصحة العامة، والمنشآت التجارية؛ للتأكد من تطبيقها كل الاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد- 19»، ومنها ارتداء العاملين الكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتوفير المعقمات والمطهرات، إضافةً إلى قياس درجات حرارة العاملين، والمتسوقين.

وكانت بلدية جوف بني هاجر، قد واصلت أعمال الرش الضبابي في الأحياء السكنية، وذلك ضمن جهودها الوقائية والاحترازية اللازمة؛ للحد من انتشار «كورونا».