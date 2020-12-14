شكرا لقرائتكم خبر عن «خطر سوسة النخيل الحمراء».. يوم حقلي بـ «زراعة القطيف» والان نبدء بالتفاصيل

أكد نائب مسؤول برنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء بمحافظة القطيف م. علي القطان، أهمية اكتشاف سوسة النخيل المبكر، ودور المزارعين في اكتشافها، من خلال تنظيف مزارعهم وتكريبها، موضحًا طرق العلاج المتبعة في البرنامج من خلال الشرح العملي لعمليات العلاج.

وأشاد م. القطان بالتعاون المثمر بين البرنامج والمزارعين، مشيرًا إلى ضرورة تعاون المزارعين في تحقيق أهداف الوزارة، بما يسهم في تحقيق تنمية زراعية مستدامة.

من ناحيته، قدم م. باسم المطرود شرحًا موجزًا حول كيفية العلاج بالطريقة التقليدية «استخدام المطرقة والازميل»، فيما لفت م. حبيب العقيلي إلى كيفية العلاج باستخدام الدريل الكهربائي، وتطرق م. مؤيد الحايك إلى أحدث طرق العلاج المستخدمة بواسطة الضغط المنخفض وتطرق أيضا بشكل نظري إلى كيفية العلاج بالتبخير عن طريق أقراص فوسفيد الألمنيوم.

جاء ذلك خلال فعالية اليوم الحقلي الإرشادي بعنوان «سوسة النخيل الحمراء وخطورتها»، التي نظمها البرنامج في إحدى مزارع القطيف، برعاية من مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة م. عامر المطيري، ونائبه م. مبارك العتيبي.