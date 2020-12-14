شكرا لقرائتكم خبر عن 10 محلات مخالفة في بقيق والان نبدء بالتفاصيل

أنذرت إدارة صحة البيئة، التابعة لبلدية محافظة بقيق، 10 محلات مخالفة، وذلك في 27 زيارة، وصادرت 8 كيلو جرامات من الأغذية الفاسدة، وأتلفت 6 كيلو أخرى، ضمن جولاتها الميدانية على المحلات التجارية والغذائية في المحافظة، وضمن مبادرة «صحتك أمانة». وتواصل البلدية، جولاتها الميدانية على منشآت الصحة العامة، والمنشآت الغذائية، للتأكد من تطبيقها لكل الاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد 19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتوفير المعقمات والمطهرات، إضافة إلى قياس درجات حرارة العاملين، والمتسوقين.

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