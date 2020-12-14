شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودي لإعمار اليمن» يدشن مشروعين لدعم التعليم والثروة السمكية والان مع التفاصيل
حضر التدشين محافظ حضرموت اللواء ركن فرج البحسني، إذ تضمن المشروعين توزيع 100 قارب صيد مزودة بمحركات حديثة لتقديم دعم وحلول نوعية تسهم في تمكين الصيادين المحليين الذين يعانون من صعوبة حركة القوارب الصغيرة في مواسم الرياح، وتعويضهم عن القوارب التي حطمتها الأعاصير المدارية التي تواجهها المحافظة، بما يعود على النفع على 3000 مستفيد ومستفيدة. وهي الدفعة الرابعة من القوارب التي وزعها البرنامج في المحافظات اليمنية، ما وفر فرص عمل لأكثر من نصف مليون فرد يدعمون 1.7 مليون شخص، ويشكلون 18% من سكان المجتمعات الساحلية اليمنية.
كما يضع البرنامج اليوم حجر أساس مدرسة في مديرية المكلا، بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم جمال سالم عبدون، وستنفذ بمواصفات نموذجية، وتحتوي على 9 فصول، مجهزة بكامل أثاثها المدرسي ومعداتها التعليمية، سعيًا إلى تهيئة بيئة تعليمية محفزة لطلاب وطالبات المحافظة، إضافة إلى مرافق تعليمية متنوعة.
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