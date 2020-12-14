شكرا لقرائتكم خبر عن كوفيد 19 .. الحلقة الأخيرة تقترب والان مع التفاصيل
وعلى رغم أن الولايات المتحدة وبريطانيا تمثلان صدارة العالم المتقدم؛ فإن الحشد للمعركة النهائية ضد الوباء لم يخل من تقصير، وأخطاء. ففي بريطانيا، حين تتصل بطبيب أسرتك لتسأله متى سيحين موعد تطعيم والدتك أو جدتك، اللتين تجاوزتا 80 عاماً من العمر، وتقعان ضمن الفئة المستهدفة بالأولوية بحسب بيانات مسؤولي حكومة حزب المحافظين، تفاجأ بالرد: لا نعرف شيئاً. لم نتلق تعميماً، ولا إخطاراً، ولا قوائم، ولا تعليمات بشأن أولويات! وفي الولايات المتحدة، اعترف الجنرال الأمريكي غوستاف بيرنا، الذي يشرف على برنامج نشر اللقاحات، بـ«أننا نعرف أن الطريق أمامنا ستكون صعبة. نعرف أن بعض الصعوبات ستنشأ. لكننا سنقوم بمواجهتها بشكل جماعي لحلها». واعتبر بيرنا جهود تعميم اللقاح شبيهة باليوم الذي تم فيه إنزال قوات الحلفاء الغربيين في فرنسا، لتحريرها من القوات الألمانية، إيذاناً بانتهاء الحرب العالمية الثانية. وقال: واقعة الإنزال كانت بداية النهاية. وهذا هو وضعنا اليوم. ولا يمنع ذلك القول إن الكميات التي أنتجتها فايزر، وتلك التي ستنتجها شركة موديرنا من لقاحها، الذي سيتم الإعلان عن فسحه هذا الأسبوع، ستكون أقل مما هو مطلوب. ولن يزيد حجم الشحنة الأولى من لقاح فايزر-بيونتك الذي سيوزع اليوم على 2.9 مليون جرعة. وهي كمية ضئيلة جداً قياساً بحجم الشريحة التي تضم نزلاء دور المسنين، والكوادر الصحية الذين يقومون برعايتهم، وهي الفئة التي تمثل الأولوية بحسب بيانات الحكومة الأمريكية. وتم حجز 2.9 مليون جرعة إضافية في مستودعات فايزر، لضمان توفير الجرعة الثانية لمن سيتم تطعيمهم بالشحنة الأولى، بعد 21 يوماً من الإبرة الأولى. وقالت الشركة إنها تحتفظ بنصف مليون جرعة في مستودعاتها على سبيل الاحتياط. وتوقع الجنرال بيرنا أن يتم شحن الجرعتين الأولى والثانية للولايات بشكل منتظم اعتباراً من منتصف يناير، أو فبراير القادم. وأكد بيرنا أنه سيتم توزيع 40 مليون جرعة بحلول نهاية ديسمبر الجاري، إذا تم فسح لقاح شركة موديرنا. وتتمثل المشكلة الرئيسية لعملية توزيع اللقاح في أن المصل الذي أنتجته فايزر وموديرنا لا بد من حفظه في برودة لا تقل عن 70 درجة مئوية تحت الصفر. وقالت فايزر إنها أنتجت حافظات يضاف اليها الثلج لحفظ اللقاح قبل استخدامه. وهي بالطبع إمكانات لا تتوافر لغالبية الدول خارج العالم المتقدم.
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