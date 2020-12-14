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شكرا لقرائتكم السديس: أسمى غاياتنا توفير أجواء تعبّدية لرواد الحرمين بعيدة عن الشوائب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
السديس: أسمى غاياتنا توفير أجواء تعبّدية لرواد الحرمين بعيدة عن الشوائب
دشن بطاقة تسهيل دخول وخروج المصلين من التوسعات
متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بطاقة تسهيل دخول وخروج المصلين من التوسعات عند الحاجة لذلك.
وتأتي هذه الخطوة للتسهيل والتيسير على زوار المسجد النبوي أثناء دخولهم وخروجهم؛ لما لوحظ من معاناة بعض كبار السن من المصلين والزوار عند إرادتهم الخروج أثناء صلاة الجمعة وغيرها لقضاء الحاجة وصعوبة عودتهم لأماكنهم بسبب الإجراءات التنظيمية المتبعة.
وأشاد الرئيس العام بهذه الخطوة المباركة، مؤكدًا أن سبب وجود الرئاسة ومنسوبيها هو خدمة زوار الحرمين الشريفين وقاصديهما، وأن أسمى غاياتنا توفير أجواء تعبّدية لرواد الحرمين، بعيدة عن الشوائب في بيئة صحية آمنة، سائلًا الله للجميع دوام التوفيق والسداد.
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