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إدارة المجاهدين تضبط 1414 حزمة قات وخمورًا في جازان
متابعات الخليج 365 - جازان
سلط مقطع فيديو الضوء على جهود رجال الأمن بالإدارة العامة للمجاهدين في منطقة جازان لرصد وتحري بعض التحركات المشبوهة.
وخلال مباشرة مهامهم تم رفع بلاغ إلى العمليات والقبض على مهرب القات المخدر، بالإضافة إلى الكشف عن خمور مستوردة مدفونة.
وضبطت الإدارة العامة للمجاهدين في جازان 1414 حزمة من نبات القات المخدر و6 زجاجات خمور مستوردة.
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