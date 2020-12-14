«بطاقة معان» لخدمة الأبطال المرابطين والفئات المحتاجة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت أمانة العاصمة المقدسة «بطاقة معان» لخدمة فئات ذوي الإعاقة، وكبار السن، والمصابين بالأمراض المزمنة، والجنود البواسل بالحد الجنوبي. وخصصت الأمانة موظفا لمرافقة حامل البطاقة لإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بمعاملته في الأمانة دون الانتظار بصفوف المراجعين، وتأمين سيارة خاصة لخدمته في حال عدم الاستطاعة للحضور إلى مقر الأمانة أو البلدية الفرعية، مشيرة إلى تسهيل إجراءات حامل البطاقة لدى الإدارات والأقسام المعنية وفق الأنظمة والتعليمات، إضافة إلى تخصيص موقف للسيارة والاستقبال والتفاعل التام من قبل منسوبي الإدارة العامة لخدمة العملاء. وتسهل بطاقة معان جميع الخدمات لذوي الإعاقة وكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة وخدمة الأبطال المرابطين على الحدود والثغور ومتابعة أعمالهم في إدارات الأمانة. وتسهل بطاقة معان جميع الخدمات لذوي الإعاقة وكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة وخدمة الأبطال المرابطين على الحدود والثغور ومتابعة أعمالهم في إدارات الأمانة.

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