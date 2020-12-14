شكرا لقرائتكم خبر أمير مكة يناقش سبل إيصال الخدمات إلى مشروع الفيصلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ترأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة اجتماعا بحضور وكلاء وزارات الطاقة، والمالية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والبيئة والمياه والزراعة، والشؤون البلدية والقروية، ومديري القطاعات الخدمية بالمنطقة، لمناقشة سبل إيصال الخدمات إلى مشروع الفيصلية.

وأكد الفيصل في بداية الاجتماع أن المشروع حظي بمباركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي أطلق عليه اسم «الفيصلية»، مشيرا إلى أن المشروع امتداد لمدينة مكة المكرمة، إذ يبدأ من الحد الشرعي للعاصمة المقدسة وينتهي بالشاطئ الغربي لمكة، وسيجري إنشاؤه وفق أحدث الأساليب، إذ ستكون الفيصلية ذكية بالكامل.

واستعرض الاجتماع مشاريع المرحلة الأولى للفيصلية التي تتكون من مركز إسلامي، ومجمع للإدارات الحكومية وحي دبلوماسي، إضافة إلى تجمع سياحي وترفيهي، كذلك مطار يرتبط بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وبحسب العرض فإن مشروع الفيصلية المنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص، يحوي مناطق للاستثمارات العامة والخاصة لتحفيز نمو المشروع، ومنها المركز الحضاري، ومركز للأعمال والتجارة، ومركز للتسوق والبيع بالتجزئة، إضافة إلى رصيف للقوارب، ومساكن مطلة على البحر، وروعي في تصميمه التركيز على خلق المحفزات الاقتصادية للتنمية، وصولا لإيجاد فرص وظيفية واستثمارات اقتصادية ناجحة ومستدامة تعمل على تحفيز السوق العقاري كخدمة أساسية مكملة لعملية التطوير.

كما يعد المشروع مكملا لخطط التنمية والتطوير الوطنية في مدينتي مكة المكرمة وجدة، وليس منافسا لهما لضمان تكامل عملية التنمية الإقليمية لمكة المكرمة.

من جهة أخرى استقبل أمير المنطقة في مقر الإمارة بجدة، القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتورة إيلتيه آدرهولد.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أبرز مميزات مشروع الفيصلية: