شكرا لقرائتكم خبر ترشيح 11 عملا فنيا لمعرض «بصر وبصيرة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رشح مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) أمس، «عن بعد» 11 عملا فنيا من أصل 158عرضا فنيا، للمشاركة في معرض «إثراء» للفن المعاصر تحت شعار «بصر وبصيرة».

واختتم المركز فعاليات برنامج الفنانين الناشئين في نسخته الثانية، حيث شهد البرنامج الذي أقيم على مدى خمسة أيام إقامة عدد من الأنشطة والمحاضرات حول الفن المعاصر، والكتابة الفنية التي قدمها نخبة من الفنانين المتخصصين في الجانب الفني، إضافة إلى تتويج الفائزين في البرنامج وتكريم عدد من الفنانين.

يذكر أن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) يسعى إلى إتاحة الفرصة للفنانين السعوديين لعرض أعمالهم الفنية والإبداعية، واستكشاف وإبراز القطاع الفني داخل المملكة وخارجها، كما يعد وجهة ثقافية وإبداعية تهدف إلى تحفيز روادها وإشباع فضولهم من خلال تطوير الأفكار وإلهام الخيال وتعزيز الابتكار، وتقديم تجارب ثقافية عالمية معاصرة وتاريخية وتراثية.