شكرا لقرائتكم خبر «نافذ العدل» تقدم خدماتها لـ100 ألف مستفيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استطاعت منصة «نافذ» nafith.sa التابعة لوزارة العدل، خدمة عدد من الأفراد والمنشآت من خلال خدمات إنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ الكترونيا، بعد أن استفاد منها نحو 100 ألف مستفيد.

وتفيد آخر إحصائية صادرة عن المنصة الشهر الماضي، أن بوابتها استقبلت آلاف المستفيدين، وتجاوز عدد السندات الصادرة من الشركات والأفراد 160 ألف سند.

وتصدرت مدينة الرياض أكثر المدن استخداما للمنصة سواء كان ذلك عبر الشركات أو الأفراد، بينما احتلت جدة ثانيا، وجاءت مكة المكرمة ثالثا في استخدام الشركات للمنصة، والدمام أيضا ثالثا في استخدام الأفراد لمنصة «نافذ».

وتتيح منصة نافذ إمكانية إنشاء وتسجيل ورقة السند لأمر بأركانها المعتمدة حسب نظام الأوراق التجارية الكترونيا، حيث يتعهد فيها المدين بدفع مبلغ معين في تاريخ معين أو قابل للتعيين أو بمجرد الاطلاع عليه للدائن، ويتم من أطراف الورقة التجارية من خلال التوثيق الالكتروني المعتمد. وعملت العدل أخيرا على تدشين خدمتي سداد السندات والتنفيذ الرضائي، تمهيدا لتوسيع دائرة الاستفادة من الخدمة.

وتعد المنصة من المشاريع التي تشرك القطاع الخاص في أعمال التنفيذ، وهي إحدى أهم مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني المحقق لرؤية 2030، للارتقاء بجودة الخدمات الالكترونية المقدمة للأفراد من مواطنين ومقيمين والمنشآت المسجلة في المملكة، وذلك بتيسير تعاملاتهم مع المؤسسات المالية والتنفيذ القضائي الكترونيا.

يذكر أن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني دشن منصة نافذ الالكترونية في أبريل 2020، وتتيح المنصة للأفراد والمنشآت خدمات إنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ الكترونيا في بيئة آمنة وموثوقة.

منصة «نافذ» تتميز بـ