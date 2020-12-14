إصدار أول رخصة مهنية فورية لشاغلي الوظائف التعليمية

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وأسهم العمل مع شركاء الهيئة خلال الأشهر الثلاثة الماضية للعمل على رفع مستوى الجاهزية التقنية، لضمان سلاسة بناء بيانات الرخصة بشكل آلي لكل متقدم وتحدث في اللحظة نفسها، حيث يتم بعد ذلك بناء حالة الترخيص بشكل آلي تعتمد على المؤهل وسنوات الخبرة والتخصص واحتساب التواريخ لتنتج أربعة أنواع من الرخص، رخصة معلم للدبلوم ومعلم ممارس لجميع المؤهلات ومعلم متقدم ومعلم خبير، وتخضع نوع الرخصة لحالة المؤهل وعدد سنوات الخبرة لاحتساب المستوى المناسب، وفق ضوابط منح الرخصة المعتمد من مجلس إدارة الهيئة، وقد بلغ عدد المسجلين حاليا 50 ألفا.وأكد رئيس الهيئة الدكتور حسام زمان على أن الهيئة طبقت الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية لمجتازي اختباري الكفايات (العام والتخصصي) بشكل فوري عبر نظام الكتروني، في يوليو الماضي.
وأوضح أنه يشترط للحصول على الرخصة المهنية من سبق لهم اجتياز اختباري كفايات المعلمين والمعلمات (العام والتخصصي) كل على حده، على أن يحقق الحد الأدنى المطلوب للرخصة في الاختبارين، ويكون إصدارها خلال 3 سنوات من تطبيق ضوابط إصدار الرخص المهنية.
من أهداف نظام الرخص المهنية:
- الارتقاء والتطور المهني.
- التحفيز على التطوير والتعلم الذاتي.
- التطبيق العملـي للمعايير المهنية في مجال التخصصـات العلمية المختلفة.
- ضمان اسـتيفاء الحـد الأدنى المقبول مـن معايير الكفايـة المهنيـة لمزاولة مهنـة التعليم.
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