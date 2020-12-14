300 تجربة سياحية فريدة في 17 وجهة بشتاء السعودية

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ويعد الموسم الذي تشرف عليه الهيئة السعودية للسياحة خلال الفترة من 10 ديسمبر الحالي وحتى نهاية مارس المقبل امتدادا لنجاح موسم «صيف السعودية»، الذي حقق نجاحا مبهرا خلال مرحلة العودة الآمنة جراء ظروف جائحة كورونا، وأسهم في تنشيط القطاع وإعادة الحياة إليه بعد توقف دام لأشهر.ويؤكد انطلاق موسم الشتاء حولك الدور الحيوي الذي تلعبه الهيئة السعودية للسياحة لتنشيط القطاع وتنميته وتحفيزيه، عبر مشاركة شركات من القطاع الخاص، تقدم خدماتها وأنشطتها وبرامجها للسياح من مواطنين ومقيمين وزائري دول الخليج العربي، عبر 300 باقة وتجربة سياحية في 17 وجهة بمختلف مدن ومناطق المملكة.
وتفتح الهيئة المجال على مصراعيه لتنشيط الحركة السياحية بالمملكة من خلال موسم «شتاء السعودية»، حيث أتاحت فرص الاستمتاع بالتنوع البديع الذي يتميز به عدد من المدن والمناطق السعودية في فصل الشتاء، ويسرت التجارب السياحية الممتعة، عبر اكتشاف ما تحويه المناطق من التنوع المناخي الكبير الذي يتراوح بين الأجواء اللطيفة المعتدلة وبين الأجواء الباردة التي تصل معدلاتها إلى درجة الصفر المئوي، والاستمتاع بما تمتلكه المملكة من عمق تاريخي وتراثي، تزينه ثقافة الكرم والترحاب وحسن الضيافة التي يتمتع بها المجتمع السعودي.
ويعد قطاع السياحة أحد أسرع القطاعات نموا في الاقتصاد العالمي، ويحمل في طياته مستقبلا واعدا أكده عدد من الدراسات التي أجريت في السنوات الماضية، ووفقا للمجلس العالمي للسفر والسياحة، يسهم القطاع بنحو 10% من الناتج المحلي العالمي، ونجح في استحداث نحو 330 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة وجديدة العام الماضي 2019، وشكلت السياحة نحو 28% من صادرات الخدمات العالمية.
من جانبها أولت المملكة اهتماما كبيرا بقطاع السياحة في السنوات الأخيرة، ومن أهم القرارات الداعمة للقطاع تحويل هيئة السياحة إلى وزارة، وإقرار التأشيرة السياحية، وإنشاء كيان جديد باسم الهيئة السعودية للسياحة، والتي تعمل على تنشيط هذا القطاع الحيوي بما يواكب مستهدفات الرؤية، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي من 3.5% إلى 10% بحلول 2030.
أبرز الفعاليات
- مخيمات صحراوية
- جولات فنون الطهو المحلي
- المشي الجبلي
- الاستجمام والاسترخاء
- الأنشطة البحرية
- الأنشطة الريفية
- أنشطة المغامرات
300 تجربة وباقة سياحية
200 مشاركة
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