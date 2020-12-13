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2020-12-14 وزير الخارجية العراقي يزور الكويت متابعات الخليج 365 - متابعة أفاد مراسل قناة العربية بأن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، سيقوم اليوم الاثنين بزيارة إلى الكويت. وكان وزير الخارجية العراقي قد أكد قبل أيام أن المملكة والكويت هما بوابتا بلاده إلى الخليج، وشدد على ضرورة إيجاد آلية عمل مع مجلس التعاون الخليجي.



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