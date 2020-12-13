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يوم تاريخي في أمريكا وقافلة اللقاحات تنطلق
إرسال الشحنات الأولى إلى أكثر من 600 موقع
متابعات الخليج 365 - متابعة
في بداية أكبر وأصعب مشروع لتوزيع اللقاح على الإطلاق في الولايات المتحدة، انطلقت قافلة شاحنات محملة بحاويات تحتوي على لقاح كوفيد-19 من مصنع شركة فايزر للأدوية في ولاية ميشيغان الأمريكية في الساعة السادسة والنصف صباحًا تقريبًا اليوم الأحد.
وأظهر بث تلفزيوني من المصنع الواقع في كالامازو عمالًا يضعون الأقنعة ينقلون علبًا من الكرتون في حجم علب البيتزا تحتوي على أمبولات اللقاح من صندوق تجميد (فريزر) ويضعونها في مبردات زرقاء كبيرة قبل تعبئتها في صناديق ووضع شعار الشركة عليها، بحسب “سكاي نيوز”.
وصفق العمال وأطلقوا الصفارات عندما تم نقل الصناديق الأولى نحو الشاحنات المنتظرة.
وتأتي اللحظة التي طال انتظارها مع ارتفاع عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة.
وسوف يستغرق الأمر شهورًا قبل أن يتمكن معظم سكان البلاد من الحصول على اللقاح.
وتخطط الحكومة الاتحادية لتوزيع أول 2.9 مليون جرعة في 64 ولاية ومقاطعة ومدينة رئيسية، بالإضافة إلى خمس وكالات اتحادية.
وعلى الرغم من أن الحكومة الاتحادية تتولى تنسيق جهود التوزيع، تحتفظ الولايات بالقرار النهائي بشأن من سيحصل على الجرعات الأولى.
وسترسل الحكومة الشحنات الأولى إلى أكثر من 600 موقع.
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